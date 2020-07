Dopo aver già prenotato Dejan Kulusevski e Arthur Melo per la prossima stagione, la Juventus continua a guardarsi intorno per rinforzare la rosa. Le priorità del ds Fabio Paratici sono un regista per sostituire Pjanic che dal 1° settembre sarà un nuovo giocatore del Barcellona e un attaccante, per completare il tridente con Ronaldo e Dybala. A centrocampo l'obiettivo numero uno è Jorginho del Chelsea, pallino di Maurizio Sarri che l'ha già allenato a Napoli e proprio l'anno scorso al Chelsea, e ora lo vorrebbe anche alla Juve.