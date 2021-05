Nella finale di Coppa Italia del Mapei Stadium di Reggio Emilia, il 19 maggio, davanti a circa 4500 tifosi (fa uno strano effetto pensarci, dopo una stagione di porte chiuse) a scanso di sorprese ci sarà in campo nell'Atalanta il terzino sinistro Robin Gosens, che sta impressionando per la capacità realizzativa da "difensore". Come noto, Gosens piace molto in Italia e all'estero. Secondo il punto fatto da Tuttosport oggi in edicola, in Serie A ci sono su di lui Juventus (che lo affronterà in coppa) e Inter, in Inghilterra c'è forte il Leicester, e poi rimane aperta la pista della sua amata Bundesliga.