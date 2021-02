Colpire nel presente per mettere le basi per un futuro fertile. La Juventus ha sempre programmato il futuro, attingendo spesso e volentieri al mercato dei giovani. L’ultimo esempio l’operazione Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001 prelevato dal Genoa e lasciato in prestito al Grifone per consentirgli un percorso di cresciuta intelligente. Il cammino opposto è stato percorso sia da Portanova che Petrelli, che hanno generato un effetto benefico sulle casse bianconere. Il trasferimento in rossoblù dei due giovani dell’Under 23 ha rispettivamente scaturito - come riporta Calcio e Finanza - plusvalenze per 9,6 milioni di euro e 7,6 milioni.