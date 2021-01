Nel corso della conferenza pre Bologna, Andrea Pirlo ha parlato anche del mercato della Juventus, a caccia di una quarta punta e di un terzino sinistro che possa dare il cambio ad Alex Sandro e Frabotta: "Non ho bisogno di nessuno, sono soddisfatto della rosa che ho disposizione. Un gruppo di ragazzi forti, siamo tranquilli anche se purtroppo ne abbiamo avuti tanti fuori per infortuni o a causa del Covid. Per il resto sono soddisfatto".