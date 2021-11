Quest'oggi l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani sera tra i rossoneri e la Fiorentina. In questo contesto, ha parlato anche di Dusan Vlahovic, obiettivo di mercato della Juventus:"E' cresciuto tantissimo, l'ho allenato e faceva già vedere di essere bravo. E' un attaccante molto forte".