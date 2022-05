Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky prima del fischio d'inizio della sfida contro il Venezia:



"Zaniolo è in tribuna all’ultima partita in casa della Roma. Se la prossima stagione lo rivedremo all’Olimpico? Ha avvertito un fastidio durante la partita contro la Fiorentina e oggi si è fermato e dunque vedremo cosa succederà ma ci auguriamo che possa giocare le ultime partite. Mercato? Adesso pensiamo alle ultime sfide della stagione. Sono sicuro che il 31 agosto 2022 la squadra sarà migliore di quella attuale, questa è la nostra idea. Penseremo step dopo step con Mourinho come leader, ma adesso non possiamo pensare al calciomercato visto che la stagione non è terminata".