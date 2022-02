Nella conferenza stampa di vigilia del match contro l'Udinese, l'allenatore del Torino Ivan Juric ha parlato del rinnovo di contratto di Bremer fino al 2024. Il difensore brasiliano, come è noto, è accostato a diverse big italiane tra cui la Juventus: "Ha fatto un gesto fantastico verso la società firmando per un solo anno: lui ha grandissime ambizioni personali, ma così consente alla società di essere serena e di valutare le cose senza fretta e senza pressioni. Il mio obiettivo è fare in modo che un giocatore come Bremer firmi per cinque anni e pensi che ci sia una prospettiva diversa: ci vuole tempo e volontà, ma l’idea è questa. Siamo sulla strada giusta".