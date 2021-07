Dopo l'addio di Gigi Buffon, la Juve sta valutando alcuni profili per inserire in rosa un vice Szczesny di sicuro affidamento. Oltre a Audero, il cui cartellino ha un costo molto elevato, i bianconeri continuano a valutare la pista che porta a, portiere classe 1987 del Torino e della Nazionale di Mancini. Come riportato da Sky Sport, il vice Donnarumma a Euro2020 dovrebbe rescindere il proprio contratto con il Torino al termine del torneo. La Juventus potrebbe quindi acquistarlo a parametro zero, soprattutto nel caso in cui Perin non accettasse un ruolo di vice nel club bianconero.