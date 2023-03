La prossima estate 3 centrocampisti faranno ritorno alla Juventus per fine prestito: Nicolussi Caviglia (Salernitana), Ranocchia e Rovella (Monza). Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, difficilmente saranno confermati in blocco, anzi non è da escludere una partenza a titolo definitivo nel caso giungano offerte.