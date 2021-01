La Juventus sta stringendo per il terzino destro classe 2001 dei Dallas Reynolds: passaporto extracomunitario, i bianconeri non hanno slot liberi e lo gireranno così in prestito in Serie A. Ad oggi l'ipotesi più concreta su dove parcheggiarlo è il Benevento, che a destra ha reuperato Maggio ma aspetta ancora Letizia. Un passaggio intermedio per ambientarsi in Italia e crescere prima del grande salto. Secondo il Corriere dello Sport, sarà un'operazione da circa 6/8 milioni di euro.