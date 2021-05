Il Milan ha preso una decisione netta per il futuro della porta: dentro Mike Maignan, sbarcato nella notte a Milano per le visite mediche, fuori Gigio Donnarumma, ancora restio ad accertato l’offerta per il rinnovo di contratto. La pazienza è finita, cosa che ha spinto Maldini e Massara a mettere alla porta Donnarumma. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, la Juve è pronta a piombare sul classe 1999 dopo aver trovare una nuova sistemazione a Szczesny, spingendosi fino a 10 milioni di euro a stagione. All’estero, invece, ci pensa in particolare il Manchester United.