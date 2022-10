Ha impiegato davvero poco tempo Arekper entrare nel cuore dei tifosi della, molti dei quali non avevano accolto con particolare favore il suo acquisto dal. L'attaccante polacco classe 1994 si è subito rivelato un ottimo colpo per i bianconeri, e a confermarlo sono anche i numeri legati al suo ingaggio: 850mila euro la spesa del club, per un prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni. Le cifre emergono dalla relazione finanziaria appena pubblicata dalla società bianconera, dopo la recente approvazione del bilancio.