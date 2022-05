Questa mattina, sul Corriere dello Sport, le cifre dell'offerta che la Juventus ha fatto all'entourage di Paul Pogba: "Tre anni di contratto con un ingaggio di 7,5 milioni più bonus, così da toccare quota 10. Il massimo possibile per gli stipendi dei giocatori top, in base ai nuovi parametri stabiliti alla Continassa per il contenimento delle spese. Il meeting di lunedì con Rafaela Pimenta, l’avvocato che, dopo la scomparsa di Mino Raiola, cura gli interessi del campione che si sta per svincolare dal Manchester United, è servito proprio per illustrare in modo approfondito i programmi della Juve. Pogba sarebbe la prima pietra del rilancio e verrebbe coinvolto in un progetto di respiro triennale, così da sfruttare pure i vantaggi fiscali del Decreto Crescita".