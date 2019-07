Alex Sandro blindato grazie alle....cessioni. Secondo quanto riporta Tuttosport, il terzino brasiliano è destinato a restare in bianconero anche in questa stagione. La cessione di Cancelo e quella, probabile, di Cancelo convinceranno la Juve a confermare il terzino ex Porto a prescindere dalle offerte che arriveranno alla Continassa. Alex Sandro ha rinnovato da poco il suo contratto con la Juventus ed è pronto ad iniziare la nuova stagione con Maurizio Sarri.