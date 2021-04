Come dichiarato dallo stesso Paratici ieri pomeriggio: "Le valutazioni sui calciatori vengono fatte costantemente". Gli uomini di mercato non si limitano alle sessioni prestabilite e il lavoro per trovare gli innesti da inserire in rosa viene fatto quotidianamente. Da un po' di tempo a questa parte, nel taccuino dei dirigenti della Juventus compare il nome del centrocampista ventenne del Palmeiras Gabriel Menino. Le doti del giovane talento, però, non sono passate inosservate e secondo quanto riporta calciomercato.com, anche Chelsea, Atletico Madrid e Tottenham sarebbero pronte a tentare l'affondo.