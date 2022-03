In vista della sessione estiva di calciomercato, la Juventus prepara il post Alex Sandro. Le prestazioni dell'esterno brasiliano non convincono e, per la prossima stagione, si starebbe preparando una rivoluzione sulla fascia sinistro. Il primo obiettivo sarebbe l'esterno dell'AZ Alkmaar Wijndal. In alternativa, Emerson Palmieri, di proprietà del Chelsea, oggi al Lione.