Difficile, ma non impossibile. La Juventus proverà a finalizzare l'acquisto di Koulibaly, ma non sarà semplice convincere De Laurentiis e lo stesso calciatore, legato al capoluogo campano e conscio della rivalità tra Juve e Napoli. Nel caso in cui il tentativo fallisse, secondo Tuttosport le alternative sarebbero rappresentate da Igor della Fiorentina e Gabriel dell'Arsenal.