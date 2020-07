I dirigenti della Juve lavorano per rivoluzionare il centrocampo: dopo l'acquisto di Arthur - che sarà disponibile dal 1° settembre prossimo - il prossimo obiettivo dei bianconeri è l'italo-brasiliano del Chelsea Jorginho. E' la prima richiesta di Sarri e con Lampard non trova continuità: i Blues vogliono circa 30/40 milioni di euro per farlo partire. Paratici però sta studiando anche due piste alternative: la prima è quella che porta a Manuel Locatelli del Sassuolo, l'altra a Leandro Paredes del Psg, che in Italia ha già giocato con Palermo e Roma.