Continua il lavoro ai fianchi della Juventus, per convincere Di Maria a trasferirsi a Torino alle condizioni poste dai bianconeri: biennale o annuale con "sconto". Allo stesso tempo, si lavora ai diversi piani B per gli esterni d'attacco. Primo in lista Kostic ma, secondo la Gazzetta dello Sport, non sarebbero da scartare nemmeno i profili di Zaniolo e Berardi.