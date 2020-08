La deadline è scaduta. La Lazio aveva lanciato l’ultimatum a David Silva per dare una risposta sull’offerta biancoceleste, e con l’eliminazione dalla Champions del Manchester City la scadenza è arrivata. Come riporta Sky Sport, lo spagnolo si pronuncerà a stretto giro di posta, anche se la scelta di rimandare la decisione ha creato apprensione tra Tare e Lotito, anche alla luce delle manovre di disturbo del Valencia e delle smentite sulle Juventus. Si parla di un triennale da 10 milioni di euro netti complessivi, che Silva gradisce come l’idea di continuare a competere ad alto livello nella Roma biancoceleste. Il tempo scorre, manca solo la firma.