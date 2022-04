Consultazioni al via in casa Juve, in attesa del mercato estivo. Come riferisce l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, le maggiori manovre che si profilano all'orizzonte sono quelle riguardanti il centrocampo, e come in passato è ripreso il lavoro dell'agente Mateja Kezman per valutare l'affondo dei bianconeri per Sergej Milinkovic-Savic, ritenuto una prima scelta da anni, ma il maggiore ostacolo resta la maxi valutazione della Lazio e di Claudio Lotito.

"In città - aggiunge il quotidiano - aleggia sempre il fantasma di Paul Pogba, ma il suo ritorno sarebbe preso in considerazione dal club solo alle proprie condizioni, ragionamento simile per Jorginho. Intanto torna d'attualità pure Youri Tielemans: a un anno dalla scadenza di contratto alla Continassa sperano che possa crollare il muro imposto dal Leicester la scorsa estate".

Per quanto riguarda la difesa, invece, prosegue la trattativa con Antonio Rudiger: l'offerta della Juve c'è ed è ritenuta importante, ma la distanza rispetto alle richieste resiste, così come la concorrenza. In atto, infine, gli ultimi tentativi di inserimento tra l'Inter e Gleison Bremer, ma senza troppa speranza. Un centrale titolare per il post Chiellini, comunque, indubbiamente serve.