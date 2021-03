1









La rielezione di Joan Laporta a presidente del Barcellona potrebbe cambiare il futuro del club sul mercato. Innanzitutto per Leo Messi, per il quale il numero uno blaugrana spingerà con tutte le sue forze per il rinnovo. In seconda battuta per gli obiettivi. Stando a quanto riporta El Chiringuito, il Barcellona sarebbe addirittura in pole per Erling Haaland, futuro dominatore del calcio in passato vicino alla Juventus e, in Spagna, accostato al Real Madrid.