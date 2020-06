Il Chelsea si candida ad essere una delle regine del mercato, nonché rivali al titolo per la prossima stagione. Gli acquisti di Werner e Ziyech vanno in questa direzione, e sullo sfondo rimane il sogno Kai Havertz, trequartista del Bayer Leverkusen. A riguardo ne ha parlato Frank Lampard, tecnico dei Blues: “È un top player, ma certamente non andrò a parlare di giocatori di altre squadre. Al momento non è un nostro obiettivo, non ci sono offerte”. Classiche parole di rito che nascondono una trattativa oppure verità, ancora regna il mistero, ma l’assunto di base è che il club tedesco chiede moltissimo per il suo gioiellino, in passato accostato anche alla Juventus.