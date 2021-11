Alexandre Lacazette, papabile obiettivo della Juventus per l'attacco, è in scadenza di contratto con l'Arsenal e in questi giorni ha parlato senza mezzi termini a Telefoot: "Vedremo quali offerte arriveranno a gennaio: se i progetti sono interessanti, quale ruolo mi verrà affidato. Ci sono tante domande. Vogliamo aspettare gennaio prima di fare qualsiasi pensiero."

Il 30enne Lacazette è una delle alternative a Vlahovic per il ruolo di numero 9 che la Juve sta cercando sul mercato, per cercare di raddrizzare la situazione attuale di apatia realizzativa.