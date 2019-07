La Juve riallaccia i contatti con Federico Pastorello per Romelu Lukaku. L'attaccante belga è nel mirino della Juventus da diversi anni ma mai come in questa estate può concretamente cambiare aria. In pole resta l'Inter che ha pronta una nuova offerta cash per il calciatore. Si è parlato anche di un possibile scambio con Paulo Dybala che piace molto ai Red Devils. Al momento, però, l'interesse della Juve sembra più una manovra di disturbo nei confronti dell'Inter che ha messo Lukaku in cima alle preferenze per rafforzare l'attacco.