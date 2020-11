La vittoria contro lo Spezia ha fatto tornare il sorriso ad Andrea Pirlo, ma in casa Juve non cambia la situazione legata a Sami Khedira. Anzi, la posizione della società è netta: attualmente fuori rosa dopo aver rifiutato più volte di non voler risolvere il contratto, il giocatore non verrà reintegrato in squadra. Khedira è fuori dai piani di Pirlo e l'allenatore gliel'ha subito fatto capire appena arrivato in bianconero, il tedesco continua ad allenarsi ma per il momento l'intenzione è quella di lasciarlo fuori squadra.