La Juventus sta seguendo alla finestra la situazione legata al futuro di Sergio Ramos. Il difensore spagnolo è in scadenza di contratto con il Real Madrid, secondo Sky Sport sta lavorando il il rinnovo che al momento non è così scontato. Il giocatore ha fatto sapere al club che ha già avuto contatti con altri club, il Psg smentisce e per la Juve c'è un ostacolo: i 15 milioni d'ingaggio netto all'anno che chiede il difensore, e secondo Sky "è difficile che in Italia ci sia qualche club che possa darglieli".