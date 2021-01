Stando a quanto riporta Transfermarkt, la Juventus non avrebbe presentato nessuna offerta per Felipe Jonatan, terzino sinistra del Santos. I bianconeri – come scrive il portale – erano stati accostati al 22enne brasiliano, ma non sono stati registrati movimenti significativi sul giocatore, che il club non vuole vendere per non indebolire il reparto difensivo. Il valore di mercato di Felipe Jonatan è stimati introno ai 3 milioni di euro.