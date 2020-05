La Juve non ha mai smesso di seguire da vicino. L'attaccante classe '97 è ancora sotto i radar bianconeri, che con il Bologna hanno un patto verbale per una recompra. Nelle ultime settimane si era parlato di un possibile ritorno del giocatore a Torino, ma non c'è nessun accordo scritto e Orsolini ha espresso il desiderio di rimanere al Bologna. Nell'anno dell'Europeo, preferisce rimanere in una squadra che gli garantisca il posto da titolare anziché andare in un top club dove rischierebbe di trovare poco spazio.