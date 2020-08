La Juventus sta pensando a Robin Gosens. Per ora, però, resta solo un’idea. È quanto riporta Sky Sport, secondo cui il club bianconero non ha avviato una trattativa con l’Atalanta, in quel ruolo ci sono Alex Sandro, il rientrante Pellegrini e il precario De Sciglio. Il primo compito di Paratici è rivolto alla ricerca di un nuovo centravanti, poi si concentrerà sulle altre zone del campo. Nel caso in cui, poi, Alex Sandro dovesse partire (su di lui ci sono molti club di Premier League), allora l’argomento diventerà prioritario. Fino a quel momento, Gosens rimane solo un’idea.