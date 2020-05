La Juve continua a pensare al futuro prossimo, così come a quello a lungo termine. Anche sul mercato, dove sono tante le occasioni e le potenziali nuove idee per rinnovare una squadra che, in alcuni reparti, non è più così giovane. Tra i profili da sempre seguiti con attenzione dal CIO bianconero Fabio Paratici c'è sempre Gigio Donnarumma, portiere del Milan e della nazionale. Secondo quanto appreso da ilbianconero.com, la Juve crede in Szczesny ed intende proseguire con lui ancora per tanti anni. Donnarumma potrebbe però divenire una ghiotta opportunità qualora il Milan decidesse di fare uno sconto sul prezzo del cartellino, al momento di almeno 50 milioni di euro.