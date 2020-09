L’anno scorso era tutto fatto tra la Juventus e Chiesa. Poi Rocco Commisso si insediò nella presidenza della Fiorentina, bloccando il trasferimento. Quest’anno la dirigenza bianconera lo tiene sempre a mente essendo un profilo gradito, ma non alle richieste di 60-70 milioni di euro del numero uno viola. Nell ultime ore si è vociferato un approccio tra Chiesa e il Milan, scatenatissimo sul mercato con gli arrivi di Tonali e Brahim Diaz. Niente di tutto questo: come riporta Sky Sport, non c’è stata alcuna trattativa o contatto tra il Diavolo e il figlio d’arte.