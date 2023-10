Stando ai colleghi di Calciomercato.com, al momento non ci sono le condizioni per assistere a un ritorno alladi Federico, accostato ai bianconeri anche alla luce della lunga assenza per squalifica di Nicolò Fagioli. La situazione, comunque, potrebbe ancora evolvere in vista del mercato di gennaio, tanto più perché Cristianoha incontrato il suo agente Giuseppe, apprezzato intermediario: oltre che del classe 1994, con lui il dirigente ha avuto modo di parlare anche di altri profili - in particolare giovani talenti - che potrebbero tornare utili nei prossimi mesi.