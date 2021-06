Nei giorni scorsi il profilo di Hector Bellerin è stato accostato alla Juventus. Difficile però che i bianconeri possano fare un tentativo per il terzino destro che l'Arsenal valuta almeno 40 milioni di euro. I Gunners sono stati chiari: per meno di quella cifra non si muove. Un'eccezione può essere fatta solo per il Barcellona dove il giocatore vuole tornare, e che in cambio potrebbe proporre giocatori utili all'Arsenal. Ma in chiave Juve non c'è nulla di concreto.