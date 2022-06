La Ternana insiste per Gregoris Kastanos. Secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport, il ds del club umbro Luca Leone vuole ingaggiare in prestito il centrocampista classe 1998 di proprietà della Juve, reduce dall'esperienza in Serie A con la Salernitana. Il canale resta aperto, se ne saprà certamente di più nelle prossime settimane.