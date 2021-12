Per poter fare mercato in maniera importante, la Juventus prima deve necessariamente fare cassa. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l'indiziato numero uno sarebbeArrivato a Torino due anni dall'Atalanta, dopo una stagione notevole in prestito al, lo svedese non ha soddisfatto le attese. Conè stato spesso rimasto seduto in panchina e adesso potrebbe essere sacrificato per poter dare all'allenatore unKulusevski è da poco passato nella scuderia di, a cui sono arrivate parecchie proposte. Sul giocatore l'interesse è vivo da mesi, la scorsa estate l'aveva pensato al suo ritorno. Ci avrebbe pensato anche la, ma i neroazzurri hanno optato pere i viola per. Insomma, il futuro di Kulusevski lontano da Torino potrebbe prendere forma solamente in Premier.- La Juventus chiede almeno, una cifra che può essere alla portata di club come, quelli che stanno facendo più sul serio in vista del mercato di gennaio. Un incasso del genere darebbe alla Juve la possibilità di fare mercato, puntando soprattutto al centravanti.