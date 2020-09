L'ultima idea in casa Juve è Joaquin Correa della Lazio. Un profilo che piace alla dirigenza bianconera e anche ad Andrea Pirlo, che con l'argentino aumenterebbe il parco attaccanti. Secondo Tuttosport quindi i bianconeri stanno lavorando per convincere la Lazio a cedere l'attaccante, per il quale il presidente Lotito vuole almeno 50 milioni di euro. Sarà importante, in questo senso, il lavoro di intermediazione tra club che sta facendo l'agente di Correa Alessandro Lucci.