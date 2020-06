Il centrocampo della Juventus ha affisso su di sé il cartello ‘vendesi’. Oltre a Pjanic, nel bel mezzo di uno scambio con il Barcellona per Arthur, anche Ramsey e Rabiot sarebbero stati messi nella lista dei cedibili da parte del club. Come riporta Sportmediaset, sono considerati come due ipotetiche fonti di plusvalenze, essendo arrivati a parametro zero e che dunque porterebbero soldi utili da reinvestire sul mercato. Sul francese c’è l’interesse dell’Everton, mentre per il gallese ci sono da tempo diversi club inglesi: stando al Sun, i più quotati sono Manchester United e Tottenham.