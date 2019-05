Andrea Barzagli e Matin Caceres hanno già salutato la Juventus. Il primo si è ritirato, il secondo è pronto ad iniziare un nuovo capitolo della sua carriera in Qatar. La Juve dece quindi acquistare due difensori in estate e due sono stati praticamente bloccati. Demiral e Romero possono essere considerati nuovi calciatori della Juventus ma solo uno vestirà bianconero la prossima stagione, l'altro resterà in prestito al Sassuolo o al Genoa. L'altro slot sarà occupato da un difensore top. Il sogno è Koulibaly ma in lizza ci sono anche i vari De Ligt, Alderweireld e Manolas.