Nella Juventus si è palesato ancora una volta necessità di integrare un nuovo attaccante. Con Higuain fuori dai giochi per un problema alla schiena, nelle serate in bianco di Dybala e Ronaldo la squadra fatica a produrre gol. Per questo Paratici dovrà operare per rinforzare il reparto offensivo, con Arek Milik il nome in prima fila. Come riporta Il Mattino, il centravanti polacco verrò ceduto dal Napoli al miglior offerente: in pole position ci sono i bianconeri e la Roma, non sicura di trattenere Dzeko per motivi di ingaggio, nonostante le sue recenti dichiarazioni d’amore.