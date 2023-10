Lacontinua a corteggiare Jadondel Manchester United. Tuttavia l'ingaggio che il giocatore percepisce con i Red Devils è troppo elevato per le casse bianconere, circa 20 milioni di euro a stagione. Per questo come riferisce Calciomercato.com la Vecchia Signora non lo acquisterebbe a titolo definitivo ma potrebbe provare la strategia del prestito con una parte dell'ingaggio pagata dal club di Premier League.