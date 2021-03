La Juventus ha le idee chiare sul futuro di Alvaro Morata: l'opzione più probabile è il rinnovo del prestito dall'Atletico Madrid, che dovrà essere definito alla fine di questa stagione. Come da accordi, lo spagnolo potrà rimanere in bianconero di fronte a un pagamento di altri 10 milioni di euro che la Juve aveva già investito nell'estate scorsa per riportarlo a Torino. Più difficile, invece, che la società eserciti il diritto di riscatto fissato a 45 milioni; in caso di rinnovo del prestito, il diritto di riscatto scenderebbe a 35 milioni alla fine della stagione 2021/22.