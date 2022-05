La prossima estate, a inizio ritiro, la Juventus si troverà tra le mani un pacchetto di giovani centrocampisti centrali composto da Miretti, Ranocchia, Rovella e Fagioli. Tra cessioni, prestiti e permanenze, la dirigenza dovrà decidere cosa fare. A fare un punto sulla situazione Fagioli è la Gazzetta dello Sport:



"Fagioli ha due anni più di Miretti, si sta giocando la promozione in A con la Cremonese e ha un contratto in scadenza tra un anno. Situazione, se non delicata, da maneggiare con cura. La Juve ovviamente vede Fagioli nel suo futuro: dopo averlo cresciuto, non vuole certo perderlo. Un po’ di tensione però potrebbe nascere sui piani per la prossima stagione. Se la Juve decidesse di inserirlo nella rosa di Allegri, il pronostico diventerebbe semplice: rinnovo e girone d’andata con Allegri. In caso contrario, Fagioli potrebbe decidere di non rinnovare e aspettare sviluppi".