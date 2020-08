A lungo c'è stata concorrenza sul mercato tra Juventus e Inter per Sandro Tonali, il 20enne centrocampista centrale del Brescia. Da qualche tempo però la Juve si è defilata e l'Inter si è messa in pole position. Stasera Calciomercato.com conferma che, a prescindere da chi sarà il prossimo allenatore nerazzurro, sia esso Antonio Conte o Massimiliano Allegri o chiunque altro, Tonali rimane in cima alla lista degli obiettivi nerazzurri per il centrocampo. Un investimento sicuro per il futuro della mediana interista, da mettere a disposizione del tecnico di turno.