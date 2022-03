La situazione societaria in casa Chelsea non lascia dormire sonni tranquilli non solo ai tifosi, ma anche ad alcuni dei protagonisti in campo. Fra questi c'è il regista italiano Jorginho, che più volte ha dichiarato che gli piacerebbe tornare in Serie A ed è uno degli obiettivi concreti della Juventus per la prossima estate. Secondo quanto riportato dai colleghi di Calciomercato.com, se ci saranno ulteriori problematiche dopo l'addio di Abramovich il centrocampista spingerà per la cessione.