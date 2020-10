Approccio impressionante quello di Felix Correia con la Juventus Under 23, arrivato dall’AZ Alkmaar. Il 2001 portoghese si è messe in luce con giocate e assist importanti, attirando su di sé gli occhi della Serie B. Come riporta Seriebnews.com, Pescara e Ascoli potrebbero bussare alla porta del responsabile dell’area sportivo Fabio Paratici per provare a trattare l’attaccante della Juve. Che adesso se lo gode nella seconda squadra di mister Zauli, chissà che un giorno, tra un prestito e l’altro, si affaccerà nella rosa di Pirlo.