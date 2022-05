Adesso è concentrato sulla Cremonese e sull'obiettivo promozione, dopo una stagione giocata su altissimi livelli. In estate, però, Nicolò Fagioli tornerà a Torino, accompagnato da tanti dubbi su quello che sarà il suo futuro. Di certo, però, c'è la stima di Massimiliano Allegri che lo terrà con sé per il precampionato, per rivederlo da vicino dopo l'esperienza in Serie B, valutarlo e poi decidere sul suo ingresso o meno nella rosa della prima squadra della Juventus.