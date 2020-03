Secondo quanto riferito da Sky Sport, la Juve non ha chiesto Chris Smalling al Manchester United fino a questo momento. La Roma, club nel quale il centrale è in prestito, è molto tranquilla su questo aspetto, non teme la concorrenza dei bianconeri per l’eventuale riscatto del giocatore, che però è ancora tutto da discutere con i Red Devils. E in corsa per il difensore c'è anche il Tottenham, con José Mourinho, tecnico degli Spurs, che ha esplicitamente fatto il suo nome alla dirigenza. Tottenham e Roma dunque, non la Juve che osserva distanziata.