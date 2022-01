La Juventus alle grandi manovre, per scegliere quello che sarà l'attaccante del futuro. Secondo quanto raccontato da Sky Sport, la dirigenza bianconera avrebbe fatto una scelta precisa, in questo senso. L'obiettivo numero uno, quindi, sarebbe Gianluca Scamacca è la volontà è quella di opzionarlo per bloccare ogni tentativo degli altri club di giocare d'anticipo.