Cosa fare con? Per la Juve è il sacrificato numero uno per fare cassa: il difensore turco piace in Premier League e all'Atalanta, ma la richiesta di 40 milioni spaventa tutti i club interessati. Tanti, troppi secondo alcuni. Per lui però in bianconero rischia di non esserci più spazio: con il rinnovo di Chiellini e l'eventuale permanenza di Rugani, Demiral non troverebbe quella continuità che ha chiesto qualche mese fa.